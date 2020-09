No fim da manhã desta quarta-feira (2), um homem foi preso durante fiscalização de trânsito na altura do km 475 da rodovia federal BR-354, nas proximidades da avenida Magalhães Pinto, em Arcos.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, os policiais de Formiga abordaram um Fiat/Elba, emplacado em São José dos Campos/SP, conduzido por um homem de 53 anos natural de Passos. Após solicitado, o indivíduo apresentou o documento do veículo ( C.R.L.V ) exercício 2019, gerando suspeitas na equipe policial.

Durante consultas nos diversos sistemas informatizados, os militares descobriram que a placa do veículo era inexistente e o código do Renavam informado no C.R.L.V pertence a uma motocicleta Honda/CG 125 FAN, emplacada em Tuntum/MA.

Ao ser realizada uma fiscalização mais aprofundada, os policiais descobriram que o número do motor do carro apresentava sinais de adulteração.