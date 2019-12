Um veículo ocupado por dois jovens capotou neste domingo (15), na BR-170, próximo ao rio Santana, entre Lagoa da Prata e Arcos.

A equipe do Samu foi acionada por volta das 5h. No local, socorreu as duas vítimas. Um jovem de 20 anos estava consciente, com possível fratura no braço esquerdo.

A outra vítima, de 19 anos também estava inconsciente.

Eles foram imobilizados e encaminhados para a UPA de Lagoa da Prata.