Um veículo com placas de Formiga capotou na altura do km 501, da BR-354, sentido antigo posto Chaparral, na tarde desta sexta-feira (12).

O Corpo de Bombeiros de Formiga foi acionado e, de acordo com a corporação, após capotar, o veículo saiu da pista e parou em uma área de pastagem.

No carro estavam a condutora de 34 anos e uma criança de 1 ano, residentes em Formiga.

No local as vítimas já estavam fora do veículo aguardando o resgate.