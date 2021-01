Um automóvel Fiat / Palio, emplacado em Arcos, capotou na manhã deste sábado (30), na MG-050.

O veículo seguia sentido Pimenta/Piumhi, quando na altura do KM 245, ainda no município de Pimenta, o condutor de 29 anos, natural e residente em Arcos, perdeu o controle direcional do veículo em uma reta.

O carro capotou várias vezes até se chocar contra um barranco às margens da pista.

Devido ao impacto, tanto o condutor quanto a passageira, de 34 anos, natural de Bambuí, mas residente em Arcos, sofreram ferimentos leves e recusaram atendimento do Samu que compareceu no local do acidente.