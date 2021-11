Na tarde dessa sexta-feira (19), uma carreta bitrem Mercedes Benz/Actros, emplacada em Carmo do Rio Claro, seguia pela BR 354, deslocando de Formiga para Campo Belo, sob chuva, quando na altura do KM 509, foi surpreendido quando repentinamente um automóvel Fiat / Siena emplacado em Formiga, que seguia no sentido contrário estourou o pneu ao fazer a curva, atingiu a contramão, colidiu lateralmente na carreta, saiu da pista e caiu em um buraco.

Devido ao impacto o condutor de 46 anos, natural e residente em Formiga, sofreu ferimentos leves, foi socorrido por terceiros e encaminhado ao pronto socorro de Formiga. Já o carreteiro de 40 anos, natural e residente em Ilicínea, nada sofreu.

Foto: Redes Sociais

