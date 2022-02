Uma colisão entre dois veículos foi registrada na noite desta sexta-feira (12), na mG-050, em Formiga.

Um automóvel Fiat / Uno, emplacado em Formiga, seguia de Córrego Fundo para Formiga, sob forte chuva, quando na altura do KM 203, já no município de Formiga, nas proximidades do trevo de acesso pela Avenida Brasil, o condutor de 74 anos, natural e residente em Formiga, não percebeu que o trânsito à sua frente estava lendo devido a um caminhão que puxava a fila.

Com isso, o veículo que ele conduzia colidiu contra a traseira de uma caminhonete Fiat / Strada, emplacada em Córrego Fundo, que seguia à sua frente e estava sendo conduzida por um homem de 54 anos, natural e residente em Córrego Fundo. Não houve vítimas.

Fotos: reprodução redes sociais

