Na noite de sábado (29), durante patrulhamento uma guarnição da Polícia Militar se deparou com o veículo VW/saveiro, cor prata, transitando pela rua Nené Belo, bairro Vila Ferreira, em Formiga.

No momento da abordagem o equipamento de som, que estava na caçamba, estava com o volume acima do permitido, perturbando o sossego dos moradores e transeuntes.

Conforme a recomendação 04/2008 do Misterioso Público, o veículo foi removido para o pátio do serviço de guincho credenciado, lavrado o Auto de infração de Trânsito e registrado o TCO.

De acordo com a PM, o condutor de 19 anos assumiu o compromisso de comparecer ao Juizado Especial da Comarca de Formiga.