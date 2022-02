Um acidente envolvendo um automóvel Renault / Logan, emplacado em Belo Horizonte, foi registrado na MG-170, no fim da manhã desta quarta-feira (9).

O veículo seguia de Arcos para Lagoa da Prata, quando na altura do KM 58, ainda no município de Arcos, o condutor de 36 anos, natural de Formiga, mas residente em Arcos, logo após sair de uma curva, perdeu o controle direcional do veículo, que saiu da pista e capotou.

O condutor que sofreu ferimentos leves, foi socorrido por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros de Arcos e encaminhado para o hospital São José.

Fotos: reprodução redes sociais

Fotos: reprodução redes sociais Fotos: reprodução redes sociais