Um carro caiu em um córrego em Arcos e se incendiou nesta terça-feira (21). Os dois ocupantes de 20 anos não tiveram ferimentos. O jovem que dirigia o veículo era inabilitado.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo descia pela rua Salomão Assad, quando o carro derrapou e invadiu a avenida Doutor João Vaz Sobrinho, no bairro São Vicente, e caiu no córrego.

Moradores acionaram um caminhão-pipa da Prefeitura, que auxiliou no combate às chamas. A PM informou que o jovem foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi ouvido e liberado.