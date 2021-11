Um veículo colidiu contra um poste, na madrugada desta sexta-feira (19), por volta de 1h, na rua João Domingos da Fonseca, no Centro de Formiga.

A Polícia Militar foi acionada por terceiros informando sobre o acidente de trânsito. No local, foi encontrado o veículo sem a presença de vítimas.

Devido a força do impacto, o poste ficou parcialmente caído sobre o veículo, com a fiação elétrica rompida.

A guarnição da PM providenciou o isolamento do local, para a segurança dos demais usuários da via, até a chegada da equipe técnica da Cemig.

Segundo levantamento da PM, o veículo era conduzido por um jovem, de 19 anos, que foi socorrido e encaminhado para o hospital.

Em contato com o condutor, ele relatou ter perdido o controle da direção do veículo, sofrendo escoriações no rosto e queixando de fortes dores na cabeça.

Ainda de acordo com a PM, o jovem é inabilitado e responderá na Justiça, por crime de trânsito de acordo com o CTB.

O veículo foi liberado para o pai da vítima.

Fonte: Polícia Militar

Foto: reprodução redes sociais Foto: reprodução redes sociais