Na manhã desta quarta-feira (15), foi realizada a entrega de um veículo que será usado nos trabalhos da Vigilância Sanitária.

O automóvel, modelo Uno Attractive 1.0, no valor de R$44 mil foi adquirido por meio de emenda parlamentar indicada pelo vereador Mauro César. As chaves foram entregues pelo prefeito Eugênio Vilela e pelo edil à representante do setor, Ana Carolina Castro Oliveira.