Na tarde dessa sexta-feira (28), durante patrulhamento pelo KM 483, da BR-354, no município de Arcos, a Polícia Militar Rodoviária de Formiga foi informada pela PM de Arcos sobre um automóvel Honda/City preto em atitude suspeita transitando pelo bairro Sion. Os ocupantes teriam tentado arrombar algumas residências.

O condutor desrespeitou a ordem de parada e fugiu em alta velocidade sentido Formiga, colocando em risco outros usuários da rodovia.

Após 15 quilômetros de perseguição, os indivíduos entraram em uma estrada vicinal nas proximidades da Curva da Morte, já no município de Formiga, abandonaram o veículo e entraram no matagal.

De acordo com a Polícia, foi identificado o veículo Honda City de BH preto, placas ETO-1711 era clonado e se tratava na verdade de um Honda City preto placas QNN-3709 de Ouro Branco/MG.

No interior do veículo haviam vários objetos de procedências duvidosas, como TVs, joias, perfumes, bebidas, vestuários e eletrônicos.

O carro foi removido para o pátio do guincho credenciado de Arcos, sendo o material apreendido encaminhado para a delegacia. As buscas continuam pela região no intuito de localizar os criminosos.

Fonte: Polícia Militar Rodoviária

Fotos: divulgação Polícia Militar Rodoviária

