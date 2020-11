Um veículo foi removido para o pátio do Detran, na sexta-feira (6), após moradores denunciarem que o som estava acima do permitido no Parque Alto do Candola, no bairro Sion, em Bambuí.

De acordo com a Polícia Militar, os moradores informaram que o volume do som estava incomodando. Diante da situação, os militares abordaram o proprietário do veículo que estava com o porta-malas aberto e com o som ligado.

O equipamento sonoro foi apreendido, como o motorista não conseguiu efetuar a retirada, o carro foi removido. O motorista ainda foi multado.

Fonte: Tapiraí TV