Dois homens foram presos nessa quarta-feira (21) durante patrulhamento na zona rural de São Sebastião do Oeste.

De acordo com a Polícia Militar, os militares se deparam com um veículo GM/Celta, de cor prata, com placa de Belo Horizonte, parado no acostamento, próximo à comunidade rural de Água Limpa.

Conforme a PM, quando os policiais foram fazer a abordagem, o condutor teria jogado o veículo para cima da viatura.