Um veículo, com placas de Bambuí, capotou na noite desse sábado (21) na BR-354, no município de Córrego Danta. O acidente foi registrado por volta das 21h15, na altura do km 384.

De acordo com a Polícia Militar, o carro seguia sentido BR-262/Bambuí, quando em uma curva o motorista perdeu o controle da direção do veículo que capotou, parando na canaleta às margens da rodovia.

O veículo era ocupado por um casal que não teve ferimentos. As vítimas foram orientadas a registrar a ocorrência via internet.



Fonte: Tapiraí TV