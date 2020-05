Um veículo Parati pegou fogo no Centro de Piumhi na tarde desta sexta-feira (15).



De acordo com a Rádio 104 FM, o Corpo de Bombeiros informou que uma pane elétrica pode ter provocado o incêndio.



As chamas foram controladas pelos militares. Ninguém ficou ferido.

Fonte: Rádio 104 FM