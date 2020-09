Um automóvel VW / Fusca 1300, com placas de Formiga, se envolveu em um acidente no início da madrugada deste domingo (13).

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o veículo seguia pela rodovia MG-439, sentido Córrego Fundo/Pains, quando na altura do KM 13, já no município de Pains, o condutor de 17 anos, residente na zona rural de Córrego Fundo, dormiu ao volante e o veículo se chocou contra um barranco.

Devido ao impacto, o condutor e o passageiro de 17 anos, também residente em Córrego Fundo, sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para o hospital de Pains.

Como o condutor é menor e, consequentemente inabilitado, o mesmo foi autuado em R$ 1.760,82 e só não foi conduzido para a delegacia, pois ficou em observação médica no hospital de Pains.