A Polícia Militar de Igaratinga recuperou na noite de quinta-feira (18), um veículo que havia sido tomado de assalto, na segunda-feira (15), na cidade de Nova Serrana.

De acordo com a PM, durante patrulhamento de rotina no distrito de Torneiros, município de Pará de Minas, os militares avistaram o veículo, um VW/Bora.

Após desobedecerem as ordens de parada, os suspeitos fugiram pela BR-262.

Na altura do km 426, o condutor perdeu o controle da direção do veículo que saiu para fora da pista.

Os indivíduos fugiram por uma mata às margens da rodovia.

O veículo foi recuperado e removido para o pátio.