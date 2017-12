Duas pessoas morreram e outra ficou ferida, no fim da tarde desta quinta-feira (7), em um acidente no km 167 da MG-050, próximo a Pedra do Indaiá.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar Rodoviária de Formiga (PMRv), chovia no momento em que um carro e uma caminhonete colidiram de frente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os ocupantes do carro morreram no local. Já o condutor da caminhonete teve ferimentos leves, foi atendido e encaminhado para o hospital de Formiga.