Dois veículos colidiram na tarde dessa quinta-feira (7) na MG-050, no Km 234 entre Pimenta e Formiga.

Segundo informações da Polícia Rodoviária de Formiga, o acidente envolveu um veículo Jipe e uma Saveiro Cross.

Um dos carros ao fazer uma ultrapassagem, saiu da pista e atingiu o outro. O Jipe chegou a tombar na via e ficar com as rodas para cima devido ao impacto.

Ainda de acordo com os militares, não houve vítimas fatais, os condutores dos dois veículos apenas apresentavam ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital.