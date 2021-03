A Prefeitura de Campo Belo decidiu adotar medidas mais rígidas em decorrência da Covid-19 durante o feriado prologando em São Paulo. Com isso, barreiras sanitárias serão colocadas nas entradas da cidade.

Carros com placas de outros estados, vans e excursões não poderão entrar no município a partir desta sexta-feira (26).

A balsa no lago de Furnas também ficará suspensa temporariamente.

De acordo com a Prefeitura, um novo decreto com as restrições será publicado ainda nesta quarta-feira (24).