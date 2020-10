A Central de Regulação do Samu Oeste recebeu um chamado na noite dessa quinta-feira (1º), para atendimento de um acidente envolvendo um carro e uma moto, na avenida Presidente Vargas, em Pará de Minas.

De acordo com o Samu, no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Pará de Minas deu apoio no atendimento de uma mulher, que estava consciente, porém, um pouco confusa, com possível fratura na perna direita e fratura grave no pé direito. Ela já estava sendo socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

A vítima foi imobilizada e encaminhada pela USB para a Sala Vermelha do Hospital Nossa Senhora da Conceição em Pará de Minas.

Conforme o Samu, após a colisão, os veículos pegaram fogo. As chamas foram controladas por uma equipe do Corpo de Bombeiros.