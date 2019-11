A secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá e o ministro da Cidadania em exercício, Lelo Coimbra, participaram na sexta-feira (22), na Cidade Administrativa, da solenidade de entrega de 13 carros e três micro-ônibus para a Rede de Assistência Social de Minas Gerais. Os veículos vão atender 16 municípios. O investimento total é de R$ 1,5 milhão.

A aquisição tem objetivo de melhorar o atendimento às famílias mais vulneráveis. “Vai proporcionar acessibilidade e mais conforto e segurança aos cidadãos atendidos pela Rede de Proteção Social Básica e Especial do Sistema Único de Assistência Social (Suas)”, ressaltou o ministro em exercício Lelo Coimbra.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, falou da importância da articulação com o governo federal. Ele destacou que os veículos vão fazer a diferença, principalmente nas regiões mais pobres do estado, como a do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri. “Nós estamos trabalhando em conjunto e isso com certeza irá gerar resultados positivos às famílias mais vulneráveis”.

Para a secretária Elizabeth Jucá, os veículos são imprescindíveis para uma atividade fundamental no Suas: a busca ativa. “Ela consiste no deslocamento das equipes para regiões isoladas ou áreas rurais para encontrar famílias em situação de vulnerabilidade tão profunda que, muitas vezes, ainda nem foram incluídas no Cadastro Único e nos serviços socioassistenciais”, afirmou.