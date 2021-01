O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja assinar uma série de ordens executivas assim que assumir o poder nesta quarta-feira (20). Os detalhes destas medidas estão começando a ser revelados.

Biden emitirá decretos para reverter os vetos à imigração e retornar ao Acordo de Paris sobre mudança climática em seu primeiro dia na Casa Branca, noticia a mídia americana.

O presidente eleito também deve ter como objetivo a reunificação de famílias separadas na fronteira dos EUA com o México e ordenará medidas sobre o uso de máscaras contra Covid-19.

O presidente tomará posse nesta quarta-feira sob estritas medidas de segurança.

Todos os 50 Estados americanos estão em estado de alerta máximo para enfrentar a possível violência que possa ocorrer em torno da cerimônia de posse.

Milhares de soldados da Guarda Nacional se moveram para proteger Washington DC.

Onda de ordens executivas

Poucas horas depois de entrar na Casa Branca, Biden planeja assinar uma série de ordens executivas destinadas a fazer um claro rompimento com o governo de seu antecessor, de acordo com um memorando publicado pela imprensa americana.

As ordens executivas são apenas parte de um plano ambicioso para seus primeiros 10 dias no cargo, de acordo com o memorando.

O presidente eleito também deve enviar um novo projeto de lei de imigração ao Congresso, bem como sua intenção de obter a aprovação de seu plano de estímulo de US$ 1,9 trilhão para ajudar na recuperação econômica do país após o coronavírus.

Biden também afirmou que seu governo terá como objetivo fornecer 100 milhões de vacinas conta a Covid-19 em seus primeiros 100 dias no cargo, descrevendo a estratégia atual de entrega da vacina como um “fracasso deplorável”.

“O presidente eleito Biden entrará em ação — não apenas revertendo os piores danos do governo Trump — mas também começando a fazer nosso país avançar”, escreve o novo chefe de gabinete Ron Klain no memorando.

Algumas das primeiras ordens executivas de Biden

Reincorporação dos EUA ao Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, um pacto global para reduzir as emissões de carbono Revogação do polêmico veto à entrada de viajantes de países de maioria muçulmana Reunificação de famílias de migrantes sem documentos Requisito de uso obrigatório de máscara em instalações federais e viagens interestaduais Extensão de uma restrição nacional a despejos de domicílio devido à pandemia Fonte: G1