As chuvas que atingem as cidades do Centro-Oeste de Minas desde o fim de 2021 até este início de 2022, causaram e seguem causando inúmeros prejuízos aos municípios.

Diante disso, algumas Prefeituras já decretaram situação de emergência e outras preparam o documento para publicação no Diário Oficial dos Municípios Mineiros.

Divinópolis publicou nessa segunda-feira (10) o documento com vigência por 30 dias.

Decreto de Situação de Emergência

Com um decreto de emergência emitido e publicado, o município fica autorizado a fazer contratações para fornecimento de bens e/ou serviços, mediante dispensa de licitação e também a ocupação e uso temporário de bens e serviços, como uso de escolas e ginásios, por exemplo, para pronto atendimento da população vitimada por desastres ou em situação de risco.