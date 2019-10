Em todo o mundo, as cabines de avião ganham cada vez mais mordomias para deixar os passageiros confortáveis, seja na primeira classe , na classe executiva , na classe econômica ou até mesmo em todas as cabines .

arrow-options Reprodução/YouTube/The Points Guy UK As novas suítes de primeira classe da Singapore Airlines vêm com opção de cama de casal e têm até banheiro próprio

Em meio a tanta competição, uma das companhias a investir nesses tipos de melhorias é a Singapore Airlines . Ela remodelou sua cabine de primeira classe para os aviões modelo Airbus A380, instalando verdadeiras suítes para seus passageiros.

E mesmo que o preço possa te deixar boquiaberto – só a passagem de ida a bordo de uma suíte dessas pode sair, de acordo com o tabloide britânico Daily Mail , por 5 mil libras esterlinas (cerca de R$ 25 mil*) -, as mordomias, que vão desde um cardápio e atendimento exclusivo até cama de casal e lavabo próprio, não ficam devendo em nada para as concorrentes.

Mas como é viajar em uma dessas suítes da companhia aérea de Singapura? Para responder esta pergunta, o portal de viagens britânico The Points Guy enviou um de seus repórteres, Jean Arnas, numa viagem de Londres para Cingapura na suíte dupla de um Airbus A380 da Singapore Airlines.

No registro feito por Jean, que foi publicado no canal do YouTube do Points Guy, é possível conferir cada detalhe do atendimento feito pela companhia aérea, desde o check-in no Heathrow Airport, em Londres, até a chegada em Singapura. Você pode conferir o vídeo na íntegra abaixo:

Leia também: Descubra o que você precisa saber antes de viajar numa companhia low cost

O melhor das suítes de primeira classe da Singapore Airlines

Após sua viagem, Jean concedeu uma entrevista ao Daily Mail , na qual deu os destaques e seu veredito sobre a experiência que teve na primeira classe do Airbus A380 da Singapore Airlines .

“O espaço é totalmente surreal. Ter 4,6 m² a bordo de um avião dá uma sensação super luxuosa. E por não ter ninguém do meu lado, eles também me deram a outra metade [da suíte], então fiquei com 9,2 m² só para mim”, contou ao Jean.

Fora o tamanho do cômodo em que ficou, Jean também destacou ao tabloide a qualidade do serviço de bordo, das refeições e bebidas – em seu vídeo, ele inclusive frisa que um dos pratos é do tipo que você comeria num restaurante, não num avião.

Mas, comparada a outras cabines de primeira classe, a área da Singapore perde em alguns requisitos, segundo o especialista. “Não há um espaço público no qual você possa relaxar, como o bar que a Emirates e a Etihad têm no mesmo modelo de avião, ou mesmo o ‘Loft’ da Virgin [Atlantic].”, comentou.

Outra desvantagem em relação aos concorrentes é a ausência de chuveiros, luxo presente nos A380 da Emirates e da Etihad. “O banheiro é muito bonito, mas um chuveiro coloca as coisas num patamar absurdamente diferente”, avaliou Jean.

Mesmo assim, do atendimento ao tamanho da cabine, a experiência com a companhia aérea de Singapura superou as expectativas dele, de acordo com o Daily Mail . “Foi o melhor voo da minha vida”, concluiu.

Leia também: Procon-SP diz o que você pode fazer se sua viagem foi afetada pelas manchas de nas praias do Nordeste

Portanto, da próxima vez que tiver a oportunidade de viajar de primeira classe , talvez valha dar uma chance à cabine da Singapore para ter a mesma experiência que o repórter da Points Guy.

*Valor consultado em 28 de outubro de 2019 e sujeito a mudanças