Com a chegada das férias escolares todo cuidado é pouco ao pegar a estrada, principalmente quando o assunto é transportar os pequenos. De acordo com a ONG Criança Segura, 1292 crianças morreram em acidentes de trânsito, em 2016. O número ainda é alto, mas vem caindo desde que os dispositivos de retenção infantil se tornaram obrigatórios no Brasil.

Porém, para garantir a segurança da criança durante todo o trajeto dentro do veículo é importante instalar cadeirinhas, bebês-conforto, cintos de elevação e demais itens corretamente. “É essencial verificar o manual de instruções e as especificações de cada dispositivo, pois cada um deles tem suas particularidades. O peso e a altura da criança, por exemplo, influenciam na escolha e na utilização do produto”, alerta Maurício Monducci Jr, CEO da Isofix Brasil, empresa especializada em equipamentos de segurança automobilística.

Ele explica que existem dois sistemas padrão para fixação desses equipamentos. No mais comum a cadeirinha é presa pelo cinto de segurança do veículo. E a outra forma é por meio do Isofix, padrão que fixa a cadeirinha apropriada para esse sistema à estrutura do veículo. Inclusive, alguns automóveis já são fabricados com esse recurso. “A instalação correta da cadeirinha é fundamental para a segurança da criança. No caso do Isofix, como o sistema já é apropriado para o veículo e a cadeirinha também, a instalação é mais rápida e prática,” diz.