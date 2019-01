Veja o nome das oito vítimas identificadas neste sábado (26) do rompimento da barragem I da mina do córrego do Feijão. Os nomes foram divulgados pela Polícia Civil (PCMG).

Confira a lista:

Jonatas Limas Nascimento

Leonardo Alves Diniz

Fabrício Henrique

Robson Máximo Gonçalves

Willian Jorge Felizardo Alves

Eliandro Batista de Passo

Marcelle Porto

IMPRIMIR