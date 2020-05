O Portal O Tempo divulgou uma lista com as cem cidades de Minas Gerais com as maiores taxas de infecção por Covid-19. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde.

Extrema e Nova Lima estão entre as 10 cidades com maiores taxas de infecção por Covid-19 por 100 mil habitantes no Estado.

Já Belo Horizonte é o município mineiro com mais casos da doença.

Confira cidades com maiores taxas de infectados por coronavírus proporcionalmente à população