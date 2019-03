Quanto mais discutem a reforma da Previdência, mais certeza analistas e parlamentares têm de que será preciso fazer muito mais mudanças no texto do que as que foram admitidas pelo presidente Jair Bolsonaro. Já são vistas como perdidas as alterações propostas no Benefício de Prestação Continuada (BPC), as regras mais duras impostas para a pensão por morte e os novos requisitos para aposentadoria rural. Especialistas calculam que a perda com os cortes será de pelo menos R$ 200 bilhões em 10 anos, 18% do total de economia esperada pelo governo com a reforma no mesmo período.

Colocar um valor abaixo de um salário mínimo para o BPC, pago a idosos de baixa renda, é um dos pontos praticamente impossíveis de passar pela comissão especial. Foi muito malvista a ideia do governo de pagar um benefício de R$ 400 para idosos entre 60 e 70 anos, apesar de adiantar o recebimento, que hoje só é possível a partir dos 65 anos. Atualmente, não existe BPC abaixo de um salário mínimo (R$ 998 este ano). É um tema que, nas palavras do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), “contamina a reforma”.

Antes de o governo enviar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 6/2019, em 20 de fevereiro, o assunto já era discutido nos corredores do Congresso. Sempre com a mesma conclusão: se chegassem com mudanças no BPC, elas seriam barradas. Mesmo os aliados mais fiéis do governo sabiam dessa limitação, o que leva a crer que é um dos “bodes” colocados na sala – pontos que foram incluídos, mas que o governo sabia que seriam tirados durante as negociações.

Outra questão igualmente delicada é a aposentadoria rural. É mais uma batalha que o governo já chegou perdendo, ao propor o fim da diferença de idade entre homens e mulheres e a contribuição mínima e individual de R$ 600 por ano, independentemente da quantia comercializada. Essa exigência pesa mais para os pequenos produtores, que hoje contribuem sobre as vendas efetivas.