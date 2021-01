A partir de segunda-feira (1º), o comércio não-essencial em Belo Horizonte voltará a funcionar, após receber o sinal verde a Prefeitura da capital mineira.

De uma forma geral, o esquema de reabertura funcionará igual ao que era praticado antes do fechamento no começo de janeiro, com mudança, apenas, aos bares e restaurantes, que também voltam à ativa.

Bares e restaurantes poderão abrir de 11h às 22h, de segunda à sábado, podendo vender bebidas alcoólicas até as 15h. Após o horário citado, os estabelecimentos poderão permanecer abertos, mas sem o comércio de álcool.

Lojas de rua poderão funcionar entre 9h e 20h, de segunda à sábado. Além disso, as academias também poderão funcionar sem horário especificado, mediante agendamento dos clientes. Shoppings também receberam o sinal verde para reabrir, de 10h às 21h, também de segunda à sábado. Apesar da flexibilização, a Prefeitura de BH fez um alerta à população.

“A situação continua grave. Estamos passando por uma crise sem precedentes em Manaus. A queda em BH foi consequência do sacrifício que a cidade fez. Mas as pessoas costumam pensar: “está flexibilizando, está tudo bem”, disse Estevão Urbano, infectologista membro do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da capital.

Fonte: Estado de Minas