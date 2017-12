Está aberta a temporada dos concursos. E os interessados devem ficar atentos, já que as inscrições de vários deles já se encerram neste mês. Até o momento, cerca de 110 concursos públicos estão com inscrições abertas no país, num total de mais de 26 mil vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. Muitos haviam sido adiados por causa da crise e, agora, voltaram para a programação. Em Minas, há pelos menos 20 certames de prefeituras, Câmaras Municipais e alguns órgãos federais e estaduais, com mais de 1.400 vagas abertas. Os salários chegam a R$28.947,55 no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), que tem duas vagas para profissionais de nível superior. Só que, mais do que salários altos, o que muita gente quer é a estabilidade.



Para 2018, somente concursos federais estão previstos 108, observa o professor e coordenador do curso preparatório Pro Labore, Rodrigo Borges. Ele ressalta que, depois do “deserto” de provas neste ano, a previsão é de retomada em 2018, com destaque para os concursos de tribunais e agências reguladoras. Com a perspectiva de retomada, Borges diz que o número de alunos pode dobrar na comparação com 2017. “Neste ano, chegamos a ter salas de aula sem utilização. Foi um movimento atípico”, diz.

Retomada

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, informou no fim de outubro que o governo federal voltará a fazer concursos públicos em 2018. Eles estavam suspensos desde 2016.



Dicas

O professor e coordenador do Pro Labore, Rodrigo Borges, dá dicas de como estudar para os concursos:

Não deixe para se preparar para os concursos na última hora;

Não é a quantidade de horas de estudo que determina o sucesso nas provas, mas a qualidade;

Estudar é importante, mas não adianta fazê-lo cansado, já que a mente não vai absorver o conteúdo;

Procure descansar, ter lazer e dormir bem;

Tenha foco e persistência.

