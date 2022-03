Agressão e briga marcaram o velório do vereador José Nilton Lima de Oliveira, também conhecido como ‘Doidão’, nas dependências da Câmara Municipal de Guarujá, no litoral de São Paulo.

Imagens gravadas no local, e obtidas pelo portal G1 nesta sexta-feira (4), mostraram a confusão entre familiares do político. A esposa dele foi agredida, e estava no local para se despedir do companheiro.

A vítima contou à Polícia Civil que foi à Câmara para prestar condolências ao companheiro. José Nilton era presidente da Casa, e morreu na quarta-feira (2), durante um acidente de trânsito na cidade.

Segundo a mulher, chegando ao local, ela foi ofendida verbalmente, ameaçada e, em seguida, agredida fisicamente por um familiar do vereador e por duas mulheres desconhecidas.