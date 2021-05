Em comemoração aos 163 anos de Formiga, será realizado na cidade o 1º Formiga Virtual de Corrida.

Os participantes podem fazer doações de 1 quilo de alimento não perecível.

As inscrições podem ser feitas até neste sábado (29) nos seguintes locais: Studio Arena (99983-0377) e Naturallis (99119-5314).

A validação do tempo do dia 11 de maio até 2 de junho pode ser feita pelo telefone (99981-2258).

A corrida de 10 km deve ser comprovada por aplicativo.

Serão distribuídas medalhas de participação para as 150 primeiras inscrições. A entrega da premiação será no dia 6 de junho, no Terminal Rodoviário, das 8h às 11h.

De acordo com os organizadores, a data de entrega de medalhas pode ser alterada de acordo com a onda que o município se encontrar.