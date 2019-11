Vanessa Jackson foi a vencedora da primeira edição do ” Fama “, reality show musical da Globo , exibido em 2002. Apesar da vitória, sua vida pessoal não ia bem, ela sofria agressões físicas de seu marido da época. Ela falou sobre como foi viver quase uma década com um agressor, em entrevista ao Sensacional , que irá ao ar na noite desta quinta-feira (14) na RedeTV! .









































“Apanhava antes de subir ao palco e tinha que cantar sorrindo para a galera. Só quem era mais próximo sabia disso”, declarou a ganhadora do reality musical da Globo .

Vanessa ainda falou de quando tudo começou. A primeira vez que o marido a agrediu foi há 12 anos, ela estava grávida de seu primeiro filho com ele e, segundo a cantora, a violência aconteceu por conta de uma crise de ciúmes. A cantora teve mais dois filhos com o agressor.

“Se alguém olhasse para mim, ele me batia porque a pessoa me olhou. Ele falava ‘cala a boca’ para mim e eu falava: ‘Não!’”, contou Vanessa. “Eu saía na mão com ele, então ele tinha que me desmaiar. Ele tapava minha respiração até eu desmaiar”, continuou a artista.

Ela viveu essa situação até que, um dia o marido a agrediou de forma tão violenta que a cantora chegou perto da morte. “Quase tive um traumatismo craniano porque ele pisou na minha cabeça quatro vezes e meu pai infartou”, revela. “Eu podia ter morrido”, resaltou Vanessa.

A artista ainda fala sobre a Lei Maria da Penha , e conta que lutou pelos seus direitos, denunciando o ex-marido duas vezes. Ela conseguiu uma medida protetiva para que o agressor não pudesse mais se aproximar dela, e, finalmente, pode viver tranquila.

Hoje, Vanessa, que superou essa fase díficil, vive um relacionamento sem violência com um músico. “Quando ele chegou eu tinha me fechado já. Disse que só ia criar meus filhos e não queria mais saber de ninguém. As crianças já o chamam de pai e meu pai chorou quando o conheceu”, contou a vencedora do reality da Globo .