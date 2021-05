A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Cultura, está promovendo vários eventos online, em forma de lives, que visam fomentar a cultura local.

São três Mostras: de Capoeira, Dança e MPB, e dois Festivais de Música. Em todos eles, além das premiações em dinheiro, os vencedores receberão troféus, produzidos exclusivamente para os eventos.

As primeiras Mostras acontecem neste sábado (22). Às 19h será realizada a Mostra Dança On-line e, logo em seguida, às 20h, a Mostra Capoeira On-line. Já a Mostra MPB On-line será realizada com 5 fases eliminatórias, que acontecem da segunda (24) à sexta-feira (28), e uma fase final, no sábado (29).

Em junho, fazendo parte das comemorações do aniversário de Formiga, será a vez do Louva Formiga e do Canta Formiga, respectivamente, nos dias 5 e 6. Ambos os festivais terão participação de compositores e interpretes de várias regiões do país, além, é claro, dos artistas formiguenses.