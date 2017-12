Nesta quinta-feira (28), a Prefeitura Municipal de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, premiou no auditório da Universidade Aberta do Brasil (UAB), os vencedores do concurso “Contadores de História” 2017.

Os prêmios foram entregues pelo prefeito Eugênio Vilela e pelo vice-prefeito e secretário municipal de Educação e Esportes, Cid Corrêa.

A iniciativa faz parte do projeto “Literatura em Rede”, realizado durante todo o ano com o objetivo de desenvolver a competência leitora dos alunos da rede municipal de ensino, do berçário ao 9 o ano do ensino fundamental.

Os trabalhos feitos ao longo do ano foram expostos e os contadores de histórias selecionados em cada estabelecimento de ensino para apresentações ao público. Uma comissão julgadora escolheu os melhores contadores.

Como premiação, os vencedores receberam: Categoria Educação Infantil – Pré-escola (1 o lugar: cama elástica; 2 o lugar: boneco hatchimals; 3 o lugar: tablete); categoria anos iniciais do Ensino Fundamental – 1 o , 2 o e 3 o anos (1 o lugar: bicicleta; 2 o lugar: tablet; 3 o lugar: coleção literária do Monteiro Lobato); categoria anos iniciais do Ensino Fundamental – 4 o e 5 o anos (1 o lugar: bicicleta; 2 o lugar: tablet; 3 o lugar: coleção literária Diário de um Banana); categoria anos finais do Ensino Fundamental 6 o , 7 o , 8 o e 9 o (1 o lugar: celular; 2 o lugar: tablet; 3 o lugar: mochila para notebook de couro). Além dos alunos, os orientadores foram premiados, na categoria Educação Infantil – Pré-escola (1 o lugar: celular; 2 o lugar: tablet; 3 o lugar: mochila para notebook de couro).

Confira os vencedores

Categoria Educação Infantil

1 o lugar – Ana Clara Bernardes de Oliveira

História: “Até as princesas soltam pum”

Instituição: Centro de Educação Infantil Maria Hilda de Carvalho Pires

Assistente de Educação Infantil: Cleide Aparecida Cunha Guimarães

2 o lugar – Noemy Gabrielly Castro Silva

História: “Dolores Dolorida”

Instituição: Cemei Professor José Juvêncio Fernandes

Professora: Maria Nazaré Rocha do Carmo

3 o lugar – Laryssa Silva Teixeira

História: “A bonequinha preta”

Instituição: Escola Municipal Florêncio Rodrigues Nunes

Professora: Laila Cristina Pinto

Categoria Ensino Fundamental Anos Iniciais 1 o ao 3 o ano

1 o lugar – Ana Laura Aparecida Campos de Castro

História: “Vaidade no terreiro”

Instituição: Escola Municipal José Antônio do Couto

Professora: Marcilene Rodrigues Amarante

Auxiliar de biblioteca: Samara Oliveira Cruz

2 o lugar – Ana Laura Carvalho Pereira

História: “A bruxinha inteligente”

Instituição: Escola Municipal Florêncio Rodrigues Nunes

Professora: Ana Karine da Silveira

3 o lugar – Pedro Dias Barbosa Melo

História: “O pescador, o anel e o rei”

Instituição: Escola Municipal Cemei José Juvêncio Fernandes

Professora: Edna Maria Marques

Categoria Ensino Fundamental anos iniciais 4 o e 5 o ano

1 o lugar – Sara Inês Teodoro Santos

História: “Uma velha e três chapéus”

Instituição: Escola Municipal Lídia Braga

Professora: Naiara Gondim da Cruz Rangel

2 o lugar – Ingrid Aparecida Alves Pinto

História: “A festa no céu”

Instituição: Escola Municipal Benedita Gomide Leite

Professora: Robélia Luciana de Ázara

3 o lugar – Ana Luísa Alvarenga Freire

História: “O gato que ouvia rádio”

Instituição: Escola Municipal Professor Franklin de Carvalho

Professora: Gisele Rocha Lopes

Categoria Ensino Fundamental Anos Finais

1 o lugar – Alex Alves Ramos

História: “A verdadeira história dos três porquinhos”

Instituição: Escola Municipal Caic

Professora: Juralice Rita da Silva

2 o lugar – André Lucas Cunha de Almeida

História: “Devolva minha aliança”

Instituição: Escola Municipal José Antônio do Couto

Auxiliar de biblioteca: Samara Oliveira Cruz

3 o lugar – Yasmim Lima Alves

História: “O pão duro do Rio de Janeiro”

Instituição: Escola Municipal José João de Melo

Professora: Decilene Aparecida Azevedo

Auxiliar de biblioteca: Deysiane Gonçalves Silva