Os vencedores do Concurso Mandando Bem no Trânsito, promovido anualmente pela Concessionária Nascentes das Gerais, começam a receber o seus prêmios a partir desta segunda-feira (12).

A Nascentes das Gerais divulga que a primeira cidade a receber os prêmios será Divinópolis, na Escola São Francisco de Assis, a partir das 14h40 (rua Itapecerica, 1495). Na próxima quarta (14), a equipe da concessionária vai a Itaú de Minas, na Câmara Municipal de Itaú de Minas, a partir das 14h, onde os vencedores da cidade serão premiados.

Foram quase dois mil trabalhos inscritos que trataram a temática “Trânsito e Meio Ambiente. Como valorizar a vida?”. Os trabalhos foram avaliados por profissionais da AB Nascentes das Gerais, organizadora, e por especialistas em educação no trânsito do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens de Minas Gerais (DER-MG).

Em Divinópolis, o prêmio será entregue ao vencedor da categoria Educação Especial. A aluna Tábatha Duenhas ficou em primeiro lugar com sua pintura. Em Itaú de Minas foram cinco premiados. A professora Andréa Canaval, da E. M. Engenheiro Jorge Oliva, assegurou o primeiro lugar entre os projetos pedagógicos. Na mesma escola, Cibele Lemos ficou em segundo lugar com pintura e Larissa Divino na primeira posição com redação. A aluna Letícia Santana, da E. E. Ary Pimenta Bugelli, foi a vice-campeã nas paródias e Clara Posadônio, da E. M. Camélia Malaguti, ficou em segundo lugar com sua história em quadrinhos.