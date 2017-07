A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou resolução no “Diário Oficial da União” que proíbe a venda de etanol entre distribuidoras pelo período de 12 meses, contados a partir de 1º de agosto. Com isso, a agência pretende coibir possíveis fraudes e sonegação de ICMS, segundo o diretor geral da ANP, Décio Oddone.

Em coletiva de imprensa, Oddone ainda informou que a agência intensificou o programa de monitoramento da qualidade dos combustíveis comercializados nos postos, o que contribuiu para que o número de ocorrências de adulteração tenha aumentado recentemente.

A sonegação e a inadimplência de ICMS no setor de combustíveis deve atingir R$ 4,8 bilhões por ano, no dado relativo a 2016, segundo estudo da Fundação Getulio Vargas, relatou o diretor de Planejamento Estratégico do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom), Helvio Rebeschini, durante workshop promovido pela entidade na semana passada.

Dança dos preços

Em mais um ajuste, a Petrobras reduzirá o preço da gasolina nas refinarias em 0,6% a partir desta quarta-feira (19). Segundo comunicado, o diesel terá queda de 0,7%. A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho. Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores.

Em vez de esperar um mês para ajustar preços, a Petrobras agora avalia todas as condições do mercado para se adaptar, o que pode acontecer diariamente. Além da concorrência, na decisão de revisão de preços, pesam as informações sobre o câmbio e as cotações internacionais.