No dia 1º deste mês, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), indeferiram o pedido de liminar contra a venda de ativos de subsidiárias da Petrobras.

Na reclamação sustentava-se estar a empresa criando subsidiárias a partir de desmembramentos da empresa-matriz, com o único objetivo de vender o controle acionário sem autorização do Congresso Nacional, com desvio de finalidade e prática vedada e inconstitucional.

A maioria dos ministros acompanhou o voto do ministro Alexandre de Moraes, para quem a Petrobras, no exercício de sua discricionariedade de gestão administrativa, nos termos do artigo 64 da Lei 9.478/97, “pretende realizar um plano de desinvestimento, buscando otimizar sua atuação e, consequentemente, garantir maior rentabilidade, eficiência e eficácia à empresa”. Considerou essa venda não ferir a necessidade de prévia autorização legislativa, a qual é obrigatória para alienação do controle acionário das empresas-matrizes, pois não se pretende privatizar a Petrobras e nem perder o seu controle acionário. Frisou ter o Tribunal de Contas da União (TCU) não encontrado irregularidade, desvio de finalidade ou fraude no procedimento de venda das empresas subsidiárias da Petrobras.

Ficou vencido o voto do relator da ação, ministro Edson Fachin, o qual mostrou prever explicitamente o artigo 37, inciso XIX, que somente por lei específica poderá ser autorizada a instituição de empresa pública e de sociedade de economia mista. Também, o inciso XX, prevê ser indispensável a autorização legislativa para criação das respectivas subsidiárias e, dessa forma, a posterior venda direta ao mercado deve seguir o mesmo procedimento.