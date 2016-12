Por determinação do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, a fronteira da Venezuela com o Brasil que fica entre Santa Elena de Uairén, cidade venezuelana e Pacaraima, nordeste do estado de Roraima, está fechada desde a 0h de terça-feira (13) por 72 horas.

Nicolás Maduro alegou que o decreto determinando o fechamento da fronteira é para combater as máfias que estão contrabandeando a moeda nacional. O presidente determinou, também, o fechamento da fronteira da Venezuela com a Colômbia pelo mesmo período.

Maduro acusa que grupos da Colômbia e do Brasil estão guardando papel-moeda da Venezuela para retirar a oferta em circulação e desestabilizar a economia venezuelana. O presidente acusa ainda uma ONG dos Estados Unidos de atuar na “máfia”.

"Decidi tirar de circulação as cédulas de 100 bolívares nas próximas 72 horas e dar um prazo prudente para que os que possuam cédulas de 100 bolívares o declarem perante os bancos públicos e perante o Banco Central", informou Nicolás Maduro, em seu programa na emissora de TV estatal no domingo (11). As notas são a maior em circulação no país.

A Venezuela enfrenta grave crise financeira e a sua moeda vem perdendo valor com a alta inflação. Um dólar equivale a 670 bolívares. O Banco Central da Venezuela lançou recentemente papel-moeda nos valores de 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 e 500 bolívares, e três moedas, de 100, 50 e 10 bolívares.

Em nota, o Itamaraty informou que a embaixada do Brasil em Caracas, recebeu uma Nota Verbal do ministério das Relações Exteriores da Venezuela informando sobre a decisão de fechamento da fronteira entre Brasil e Venezuela por 72 horas. Na Nota, a chancelaria venezuelana explica que a decisão se deve “à extração ilícita de notas da moeda venezuelana”, uma questão relacionada aos aspectos internos do país vizinho, a qual não nos cabe comentar”.

O Itamaraty informou que a orientação aos brasileiros é de que evitem o trânsito na região da fronteira, uma vez que o posto fronteiriço em Pacaraima está fechado para qualquer pessoa ou veículo.

Imigrantes



Na sexta-feira (9) a Polícia Federal começou a deportar 450 venezuelanos em situação irregular no Brasil. Na terça-feira (13) a Justiça Federal ,em Roraima, suspendeu a deportação de venezuelanos. A Defensora Pública Roberta Alvin, autora do habeas corpus, disse que “a Defensoria Pública acredita que este tipo de procedimento, uma deportação em massa, não respeita a ampla defesa e o contraditório dessas pessoas.”

O governo brasileiro havia decretado situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional nos municípios de Pacaraima e Boa Vista devido ao grande fluxo de venezuelanos. A forte crise política e econômica da Venezuela gerou a imigração de cerca de 30 mil venezuelanos para o Brasil, nos últimos dois anos.