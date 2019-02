Ao menos oito toneladas de ouro foram removidas dos cofres do Banco Central da Venezuela na última semana, disseram à Reuters um parlamentar da oposição e três fontes governamentais, no sinal mais recente do desespero do presidente Nicolás Maduro para levantar recursos em meio a sanções cada vez mais duras contra o país.

O ouro foi retirado em veículos do governo entre quarta e sexta-feira da semana passada (20 a 22), quando não havia nenhum guarda regular no banco, disseram o parlamentar Angel Alvarado e três fontes governamentais.

“Eles planejam vender (o ouro) no exterior ilegalmente”, disse Alvarado em entrevista. O banco central da Venezuela não se manifestou.

Alvarado e as fontes governamentais não disseram para onde o banco central estava enviando o ouro. Eles afirmaram que a operação aconteceu enquanto o chefe do banco, Calixto Ortega, estava em viagem no exterior.