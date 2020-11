A forte ventania acompanhada de grande volume de chuva que caiu sobre a cidade na terça-feira (17), causou alguns transtornos e prejuízos, como a queda de árvores, destelhamentos, quedas de fiações e, danos materiais em veículos estacionados às margens do rio Formiga.

Felizmente, por sorte, ninguém se feriu.

Analisando as fotos, nota-se que, até mesmo árvores sadias, não resistiram a força dos ventos e conforme mostrado por meio de fotos, registradas por Paulo Pacheco, outras espécies, apresentando danos em seus troncos (ocos) por capricho da natureza ainda ficaram de pé mas, indicam a necessidade de intervenção rápida do poder público para que se evite, quem sabe, danos maiores.

Esta árvore caiu, nas imediações do Pilão, na avenida Rio Branco – foto Paulo Pacheco

Esta não caiu, mas, aparentemente, está doente – foto Paulo Pacheco Fotos: Paulo Pacheco

Diante das informações, o portal encaminhou as fotos ao secretário da pasta de Meio Ambiente, Leyser Oliveira que confirmou estar ciente do problema e que tal assunto está contemplado no plano de governo do prefeito reeleito, Eugênio Vilela.