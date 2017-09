Da Redação

Os ventos aumentaram na madrugada desta terça-feira (26) e provocaram uma queda na sensação térmica, que chegou a 11ºC, em Formiga, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com a coordenadora da Defesa Civil do município, Vera Moreira, o fenômeno é sinal de que a tão esperada chuva está chegando. “As condições meteorológicas são favoráveis ao aumento de nuvens e ocorrências de pancadas de chuva”. O município completou nesta terça-feira (26), 105 dias sem registro de precipitações.

Até sexta-feira (29), a sensação térmica durante a madrugada deverá ser baixa devido às rajadas de vento. Os termômetros devem variar entre 15ºC e 31ºC com umidade relativa do ar na casa dos 20% à tarde.

De acordo com o Inmet, o tempo pode mudar a partir do final de semana devido a uma frente fria que avança da região Sul do país. Segundo o instituto, as precipitações devem ocorrer em todo o Estado, a começar pelo Sul de Minas, na sexta, e avançando pelo Norte do Estado até dia 4 de outubro.