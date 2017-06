O vereador Sidney Ferreira apresentou à Mesa Diretora da Câmara Municipal, na reunião dessa semana, o anteprojeto que trata sobre o rastreamento dos veículos oficiais do Legislativo.

O anteprojeto promove alterações em duas resoluções. Na resolução 284/2005, que regulamenta o uso de veículos da Câmara, inclui a obrigatoriedade dos veículos da frota oficial serem dotados de dispositivo rastreador por GPS, Já na resolução 331/2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, dispõe que o portal da Câmara deverá adotar medidas necessárias para garantir o acesso aos dados relativos ao uso de veículos de propriedade, fornecidos pelo rastreador.

De acordo com Sidney, o rastreador será uma importante ferramenta e garantirá economia para a Casa, possibilitando maior rigor no controle do uso dos veículos. “Economia com dinheiro público não se faz apenas com cortes, mas sim com uma gestão eficiente e moderna das ferramentas utilizadas pelo poder público. Apresentei o anteprojeto à Mesa, que é interessada na transparência e otimização da utilização dos recursos públicos, esperançoso de sua apresentação. Uma ação semelhante aconteceu na Câmara de Ponta Grossa/PR, o que gerou grande economia aos cofres públicos”, explicou.

O anteprojeto foi protocolado com a secretária geral da Câmara, Carla Teles, no final da reunião.