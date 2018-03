Atuante vereador em Belo Horizonte, Jair Di Gregório/PP, em companhia do vereador formiguense Marcelo Fernandes/PC do B, esteve nesta quinta-feira (1º), visitando a redação do Nova Imprensa.

Jair, que pretende se candidatar ao cargo de deputado estadual, dente outras ações, atuou com muita firmeza em defesa da honra e das famílias, denunciando a Exposição Pornográfica no Palácio das Artes, em outubro do ano passado. Seu vídeo viralizou e teve mais de 10 milhões de visualizações.