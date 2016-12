Na manhã desta quarta-feira(14), o vereador da cidade de Arcos, Geraldo Cláudio Rodrigues (PSB), foi preso preventivamente (por cinco dias) e mandados de busca e apreensão foram cumpridos na residência, escritório e no gabinete dele.

Os trabalhos foram coordenados pelo Ministério Público, com apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Segundo a promotora Juliana Amaral, a prisão preventiva foi decretada por que o vereador estaria atrapalhando as investigações de captação ilícita de sufrágio (compra de voto) que pesam contra ele.

A promotora explicou que o vereador teria sido denunciado pela mesma pessoa que denunciou o vereador Eduardo Carvalho, e estaria tentando dificultar as investigações. Agora ele ficará preso, possivelmente no Presídio de Arcos, em cela separada(pois tem curso superior) e a promotoria tem até sexta-feira (16), dia da diplomação para encerrar as apurações e encaminhar o procedimento à Justiça.

Ainda de acordo com a promotora, serão instaurados dois procedimentos contra o vereador: um eleitoral, por compra de voto e outro criminal, por obstrução da Justiça. Ele pode ser denunciado por corrupção eleitoral, falso testemunho e tentativa de extorsão. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos documentos que serão periciados, celular e computador.

Juliana Amaral informou ainda que o procedimento de apuração contra o vereador Eduardo Carvalho Faria já foi encaminhado à Justiça e ficou confirmado que houve compra de votos em pelo menos cinco situações e algumas testemunhas confirmaram o fato.

Sobre o caso do vereador Eduardo Carvalho

No dia 25 de novembro, foram realizados mandados de busca e apreensão na casa de Eduardo Carvalho Faria(PSB).

Segundo a PM, a equipe comandada pelo sargento Luiz Cláudio foi até a casa do vereador, e apreendeu um celular com dois chips (com placa de patrimônio da Prefeitura).

Em outra casa, na rua Nossa Senhora do Carmo, pertencente ao denunciante, a equipe comandada pelo sargento Rogério, recolheu 3 celulares, CPU de computador, 32 mídias CD. Ainda segundo a PM, não houve prisão.

No mandado expedido pelo Juiz da Comarca, consta o pedido feito pela Promotoria de Justiça, para recolher provas, em função de denúncia de compra de voto, por parte de um cabo eleitoral do vereador. Por isso a busca foi na casa do vereador e de seu cabo eleitoral.