Um vereador de Belo Horizonte, investigado pela prática de “rachadinha” – crime que ocorre quando funcionários do gabinete devolvem parte do salário recebido, é alvo de uma operação da Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (25). O parlamentar também é suspeito de corrupção e contratação de servidores fantasmas.

A assessoria de imprensa da Câmara Municipal confirmou que a operação é realizada no gabinete do vereador Léo Burguês (PSL). A polícia informou que não divulgará nomes.

A sede do Legislativo da metrópole é um dos locais em que agentes do Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp) cumprem mandados de busca e apreensão. No total, a Justiça expediu 19 ordens para recolher materiais que serão analisados no inquérito.

Lá, a ação está restrita ao gabinete. Computadores foram levados pelos policiais. Além do local, imóveis em BH e região metropolitana são vasculhados pelos investigadores.