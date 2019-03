O vereador de Divinópolis Matheus Costa (PPS) virou réu em um processo que o acusa de estupro. O fato teria ocorrido em 2016. De acordo com a movimentação processual disponível no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a denúncia foi recebida pela 3ª Vara Criminal de Divinópolis no dia 1º de março de 2019.

O vereador tomou posse no Legislativo no início de fevereiro. No dia 20 foi nomeado como membro da Comissão de Assistência Social, Mulher, Igualdade Racial, dos direitos da Criança e do Adolescente, da Pessoa idosa e com Deficiência.

O processo tramita na Justiça desde fevereiro de 2017. No entanto, esta é a primeira vez que a denúncia é aceita pela Justiça.