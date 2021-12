Na tarde dessa sexta-feira (10), um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na avenida Brasil, na entrada de Formiga pela MG 050.

De acordo com o Portal 93Play, um dos condutores envolvidos na colisão é o vereador Juarez Carvalho, que dirigia um Ford Fiesta.

De acordo com imagens de circuitos de segurança que flagraram o acidente, o motorista do outro veículo envolvido, um VW Fox, tentou adentrar à via para realizar uma conversão, sem observar as duas mãos de direção. Neste momento, o Fiesta do vereador, que seguia no sentido bairro/centro, colidiu com a lateral esquerda do veículo.

Mesmo estando em velocidade baixa, o Fiesta teve algumas avarias na parte frontal, sendo acionados os airbags após a colisão. O Fox teve a sua porta esquerda danificada.